Козловский обратился к Пугачевой, посетившей его спектакль: «Невероятная Алла Борисовна! Это было счастье»

Алла Пугачева — редкий гость на мероприятиях. Она в последние два года лишь посещает концерты друзей и спектакли. Обычно певица ходит на них в Израиле. Однако этим летом она отдыхает в Латвии. Недавно Примадонна посетила фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Она поддержала подругу Лайму Вайкуле. А также щегольнула в шортах, чем произвела фурор. В 75 лет Алла Пугачева не боится экспериментировать со стилем. На этот раз звезда решила посетить моноспектакль Данила Козловского.

На фото, которое выложила Алла Борисовна в микроблоге, она предстала в лосинах и косухе. Ее лук дополняли рубашка с галстуком. Рядом с ней был Данила Козловский, облаченный в костюм. Он совпал по стилю с певицей. Примадонна заверила, что Козловской своей игрой всех привел в восторг.