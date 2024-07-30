Актриса из «Склифосовского» Мария Куликова раскрыла подробности свадьбы: «Обручальных колец не было»

Мария Куликова много лет снимается в кино. Зрители ее знают по роли в сериале «Склифосовский». Примечательно, что актриса в 2014 году рассталась с Денисом Матросовым, от которого родила сына Ивана. А недавно стало известно, что Мария Куликова снова вышла замуж. Ее избранником, по некоторым данным, стал коллега Виталий Кудрявцев. Лишь теперь Мария Куликова раскрыла подробности своей тайной свадьбы. По ее словам, все было спонтанно, а из гостей на росписи был лишь ее сын от первого брака.

Примечательно, что Куликова согласилась просто пойти в МФЦ. Она облачилась в спортивный костюм. Актриса даже была без кольца.

«У меня одна фотография, которую сделал сын Ваня. Она получилась грандиозной. Над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было», — рассказала 46-летняя Мария Куликова.

Актриса отметила, что потом они приехали в ресторан, где отметили радостное событие уже с родителями ее мужа. Мария Куликова рассказала, что ее избранник с ней одного возраста. Ей с ним легко, так как они росли в одно время. Она призналась, что вместе с возлюбленным уже 10 лет, но ставить штамп в паспорт они не спешили.

Мария Куликова давно научилась совмещать работу и семью. Она много времени уделяет своему сыну. Актриса хвасталась, что он хочет стать летчиком и уже делает успехи в изучении самолетов.

По материалам «Караван историй»