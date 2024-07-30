Алексей Учитель признался, что скрыл от улетевшей в космос Юлии Пересильд травму дочери

Режиссер Алексей Учитель редко рассказывает о своей жизни. Он почти не дает интервью. Алексей Учитель создал десятки фильмов. Теперь по его стопам идет сын Илья. Также у него есть дочери от Юлии Пересильд: Анна и Мария. Старшая из них уже стала звездой в кино. Она снялась в сериале «Слово пацана» и прославилась в 15 лет. В беседе с Ксенией Собчак Алексей Учитель признался, что следит не только за работами своих детей, но и Юлии Пересильд. Она стала первой актрисой, которая снялась в космосе.

Фильм «Вызов» стал очень значимым. Алексей Учитель рассказал, что наблюдал за приземлением капсулы с бывшей женой, находясь в Центре подготовки космонавтов. Он признался, что ему было страшно. Также режиссер отметил, что у Юлии Пересильд очень хорошая интуиция и связь с детьми. Она почувствовала, что с Марией что-то случилось, когда даже не была на планете.

«Юля звонила нам каждый день оттуда — около 12 часов ночи. И вот в преддверии возвращения Юли домой, Маша прыгала на диване и сломала руку. Повезли в больницу. Ане дали задание — если мама позвонит без нас, сказать, что папа и Маша ушли гулять с собакой. В итоге, Юля позвонила — Аня бодро доложила ей об этом. И Юля сразу спросила: «Что случилось?». Представляете? Оттуда, из космоса, мама почувствовала, что с дочерью что-то не так», — поделился Алексей во время YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».