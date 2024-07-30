Владимир Селиванов — о молодой жене-блогере: «Будем друг с другом до конца»

Владимир Селиванов уже давно стал известной персоной. Многие его знают благодаря сериалу «Реальные пацаны». Также он стал певцом и блогером. В его клипе снималась Агата Муцениеце. Звездам даже приписывали роман. Однако в 2023 году он только развелся с женой Викторией. Вскоре актер рассказал, что у него роман с блогером Александрой Калмыковой. У пары недавно родился сын Кирилл. От первого брака у него есть дочка Ева.

На днях Селиванов дал сольный концерт в Москве, на котором присутствовала корреспондент Teleprogramma.pro. Владимир Селиванов рассказал, что не устает признаваться в любви своей возлюбленной. Также актер ей помогает растить ребенка и заботится о нем.

«У нас такой режим, что Саня всю ночь занимается с ним. А бодрствование у Кирилла бывает с 6 до 8 утра. В это время я обычно встаю, включаю какие-то ролики, интервью, слушаю интересных мне людей», — пояснил Владимир Селиванов.

Селиванов уверен, что детям надо дарить любовь и заботу, но от помощников не отказывается. Он считает, что дети не должны быть постоянно с родителями, так как нужно еще и самореализовываться в жизни.

«Мы относимся к детям так, словно это гости в этом мире, которых мы с почетом провожаем во взрослую жизнь. Потом они отпочкуются, будут нас радовать внуками. А мы с Саней будем друг с другом до конца», — высказался он.