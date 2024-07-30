Родные хотят отправить певицу Глюк'оZу в рехаб

Наталья Ионова, более известная как певица Глюк'оZа, оказалась в центре скандала из-за своего выступления в Красноярске. Она вышла на сцену и вела себя странно. Певица не попадала в ноты, трогала себя и делала неестественные выражения лица. Многие заподозрили, что она была под действием запрещенных веществ. Артистка не скрывает, что в юности была зависимой. Но на этот раз Наталья Ионова заверила, что так на нее подействовали антидепрессанты.

Также Наталья Ионова утверждала, что на нее негативно повлияла смерть любимой бабушки. Певица также пожаловалась, что против нее развернул операцию Максим Фадеев.

Но даже многие коллеги не поверили звезде.

Теперь же стало известно, что родные хотят поместить артистку в рехаб уже в ближайшее время. Пока к Наталье Ионовой приставили двух охранников.

Наталью Ионову хотят отправить на лечение, чтобы стабилизировать состояние после нервных срывов. Рассматриваются варианты рехабов как в России, так и за границей. Возможно, что Наталью Ионову поместят в центр, где лечилась певица МакSим, об этом пишет Телеграм-канал Mash.