17-летний футболист Ламин Ямаль из Испании стал ухаживать за россиянкой Алисой

Недавно завершился Евро-2024. Настоящим открытием футбольного чемпионата стал Ламин Ямаль. 17-летний футболист сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024, — миллионер и перспективный жених. Не так давно ему приписали роман со звездой TikTok Алексой Падильей.

Все началось с того, как она вышла на футбольное поле, чтобы поздравить спортсмена, который взял кубок. Казалось, что между ними вспыхнула искра. Но уже спустя пару недель Алекс была замечена в компании парней. Она сидела на коленках одного из своих друзей. После этого Ламин Ямаль отписался от красотки.

Однако теперь поклонники уверены, что у футболиста есть новая возлюбленная. Они вычислили, что Ямаль общается с 20-летней россиянкой Алисой. Они ставят лайки друг другу. Модель уже несколько лет живет и учится в Барселоне. Там она и познакомилась с футболистом. Они подписаны друг на друга в соцсетях.

Более того, на восходящую звезду футбола подписаны почти все члены семьи Алисы: брат-футболист, играющий за любительскую команду в Барселоне, а также папа модели, у которого есть свой бизнес, а также он работал на телевидении и основал рекламное агентство в Москве.

Пока Ямаль заверяет, что не встречался с Алекс. А вот сама девушка называла его только другом. Алиса же о своих отношениях со спортсменом не рассказывает.