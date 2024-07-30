Сергей Зверев высказался о внешности 75-летней Аллы Пугачевой: «Смотрится роскошно!»

Сергей Зверев недавно снова стал выходить в свет. Он появляется на светских раутах. В 61 год шоумен и стилист Сергей Зверев не перестает работать. Долгое время он дружил с Аллой Пугачевой. Певица больше двух лет назад уехала из России. После отъезда Алла Пугачева перестала общаться со многими друзьями.

Однако Зверев благодарен ей за помощь в карьере, поэтому всегда отзывается хорошо об Алле Пугачевой. На празднике у певицы Sandra Top Сергей Зверев рассказал, что думает о внешности 75-летней Аллы Борисовны.

«Я Аллу не видел, наблюдал только на видео, которые выложили в Интернет. Она шикарно выглядит! Дай нам бог всем в ее возрасте выглядеть так, как она. Есть же некоторые моменты. Нужно учитывать, что там и света не было правильного, и Алла не позировала. Это все снималось на ходу, на бегу… И все равно она смотрится роскошно!» — заявил шоумен, пишет « МК ».

Также он напомнил, что Примадонна в свое время сделала из него суперзвезду. Теперь Сергей Зверев поет, а вот парикмахерским искусством почти не занимается. Однако он признался, что себе стрижки делает сам.