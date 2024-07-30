Павел Дуров рассказал, что у него 100 детей в 12 странах мира

Павел Дуров уже давно стал знаменитым на весь мир бизнесменом. В свое время он создал социальную Сеть «ВКонтакте». Потом — Телеграм. Обычно о своей личной жизни Павел Дуров умалчивает. Но недавно появилась информация, что некая Ирина Болгар родила ему двух сыновей и дочку. Она рассказала, что живет в Швейцарии. Также появились слухи, что нынешняя избранница Павла Дурова Диана Бако ждет ребенка.

Теперь же Павел Дуров сообщил, что на самом деле стал отцом давно. Он признался, что у него много детей. Бизнесмен узнал, что является биологическим отцом более 100 малышей.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал Павел Дуров в соцсети.

Павел дал этому логичное пояснение. Оказалось, что 15 лет назад по просьбе друга Павел Дуров стал донором спермы. Руководитель клиники рассказал ему, что высококачественный донорский материал сейчас является дефицитным и призвал чаще становиться донором, чтобы помочь максимально большому количеству семей.

«Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Моя прошлая донорская деятельность помогла более чем ста парам в 12 странах завести детей», — похвастался миллиардер.

Напомним, что Павлу Дурову приписывали роман с моделью Аленой Шишковой. В компании бывшей возлюбленной Тимати его видели несколько раз. Модель потом призналась, что они дружили. Однако она заверила, что романа так и не случилось.