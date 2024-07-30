Минюст не нашел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом

Алла Пугачева не выступает на сцене много лет. В 2022 году она уехала из России. Певица живет в Израиле с семьей. Порой она делает неоднозначные высказывания. Это не понравилось депутату Госдумы Алексею Журавлеву, он обратился в соответствующие инстанции с просьбой внести певицу Аллу Пугачеву в реестр иностранных агентов. Накануне Министерство юстиции РФ ответило на депутатский запрос.

На данный момент Минюст не увидел оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом. Отмечается, если позже за певицей будут замечены признаки иностранного влияния, то ведомство снова рассмотрит вопрос о включении ее в соответствующий реестр.

Добавим, что Алексей Журавлев также предлагал лишить Аллу Пугачеву имущества в России.

Напомним, в эти дни Алла Пугачева находится в Юрмале. Она проводит там отпуск.