Алексей Учитель опроверг домыслы, что его сын попал в кино по блату: «Мы настолько непохожи»

Алексей Учитель давно стал известным режиссером. Он снял множество картин. По его стопам пошел сын Илья от брака с Кирой Саксаганской. Он стал режиссером фильма «Летучий корабль». В новом интервью Алексей Ефимович рассказал, что наследник был не рад, когда видел отца на съемочной площадке.

«Мы настолько непохожи. Внешне только очень похожи. Другое кино любит, другая атмосфера на площадке. Меня это очень радует», – сказал Учитель.

Он также опроверг слухи, что его сын в кино попал по блату.

«Если он сын, то отвественности больше. Как вы понимаете, две одинаковых фамилии вызывает вопросы – по блату не по блату? А сейчас все узнали, что Аня спела в этой картине, то заговорили: "Ну конечно протолкнул". Но это не так. Это все сложно. Я сам все это проходил. Мой отец был документалистом, народный артист СССР. Он был супер знаменитым в области документального кино», –высказался режиссер в передаче «Осторожно, Собчак».

Он добавил, что нужно сразу доказывать, чего ты стоишь. Напомним, что его дочка Анна Пересильд также связала профессию с кино. Она стала актрисой и уже прославилась благодаря сериалу «Слово пацана».