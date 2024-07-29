Валерий Меладзе отметился на крестинах своего первого внука Георгия в храме

Валерий Меладзе уже два года живет за границей. Он лишь иногда приезжает в Россию. Певец хочет вернуться в Москву и продолжить спокойной давать концерты как раньше. Зимой он прилетал, когда умер его отец. А недавно артист снова побывал в России, так как его дочка Софико стала мамой. Она родила сына Георгия от мужа Саввы Байбакова. А на днях состоялись крестины ребенка. На роль крестной мамы согласилась другая дочка певца Арина.

Она поделилась кадрами из храма. Арина держала на руках малыша. Рядом ходил Меладзе, который снимал происходящее на камеру. Георгий для него стал первым внуком.