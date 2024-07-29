Алексей Учитель объяснил, почему разрешил Анне Пересильд сняться в «Слове пацана»: «Думаю, я бы потерял бы дочь»

Юлия Пересильд стала первой, кто снялся в кино в космосе. А потом ее дочка Анна снялась в сериале «Слово Пацана» в роли Айгуль и стала популярнее своей мамы. Теперь у 15-летней актрисы нет отбоя от новых предложений. Ее поддерживает папа Алексей Учитель. Он считает, что теперь наследнице нельзя понижать планку. Также режиссер рассказал, что переживал за дочку и даже общался с Жорой Крыжовниковым, чтобы съемки жестких сцен не повлияли на Анну.

«Я просто боялся откровенной сцены, и вот эту жуткую сцену изнасилования собирались снимать с помощью дублерши, но все бы все равно подумали, что это Аня. Хотелось избежать последствий, чтобы в школе не травили, и это отчасти происходит. Я думаю, что ей завидуют, но это невольно. Более-менее все в порядке», – пояснил он в передаче «Осторожно Собчак».

По его словам, в итоге все обошлось. Ему удалось найти решение и с дочкой, и с режиссером. Учитель даже отметил, что разрешил Анне целоваться в кадре. Как известно, именно на съемках у нее случился первый поцелуй в жизни с коллегой, который ее старше.

«Мы поговорили и был найден компромисс. Когда процесс показывают, это еще хуже, потому что увидишь и все понятно. А когда условно говоря за дверью все, но слышишь крики, то воображение работает и ты можешь более страшное представить. Вот с этим только были проблемы. Поцелуй папа разрешил. Вы бы видели. Если бы я жестко настоял, то думаю, я бы потерял бы дочь. Она молодец. Она и мама почувствовали, что это звездная роль», – поделился Алексей.