Алексей Учитель о популярности своей дочери от Юлии Пересильд: «Аня злится, когда ее называют Айгуль»

В 2023 году главным сериалом стал проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем снялось много молодых актеров. Они проснулись знаменитыми после выхода картины.

Также популярной стала Анна Пересильд, которая и до этого снималась в кино. Дочка Юлии Пересильд и Алексея Учителя теперь получает множество предложений о съемках. На этот раз ее отец дал интервью Ксении Собчак. Он признался, что она стала известнее даже своих родителей.

«У Ани подписчиков больше, чем у мамы. Мы были в Дубае недавно, идешь по улице, а все спрашивают — можно с вами сфотографироваться. Я просто обалдеваю! Я просто как непонятно кто — то ли папа, то ли охранник… Аня злится очень, что ее никто не называет по имени. Все говорят — Айгуль, можно с тобой сфотографироваться. Они от этого злится и отказывает из-за этого», — рассказал 72-летний Алексей Ефимович в передаче «Осторожно: Собчак».

Примечательно, что он знал про съемки дочери. Он отметил, что роль Айгуль очень сложная. Учитель общался с режиссером, чтобы избежать жесткий сцен, так как опасался, что потом его наследницу будут дразнить в школе.