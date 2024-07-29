Что за диагноз у Пугачевой?

Алла Пугачева недавно отметила 75-летие. Она редко появляется на публике. Ходят слухи, что у певицы проблемы со здоровьем. Еще несколько лет назад ее подруга Любовь Аксенова рассказала, что певица страдает из-за подагры. Оказалось, что эта неизлечимая болезнь у нее с молодости. Алла Борисовна жаловалась на отеки и боли.

«Алла давно страдает. У нее болят ноги... Она никогда не показывала и вида, что ей плохо. Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости - тяжелая штука», – сказала Аксенову сaйт mk.ru.

Отметим, что певице даже приходится носить обувь разного размера, чтобы облегчить боль. А в 2010 году она пережила операцию на сердце. У Пугачевой проблемы с сосудами. Ей провели малотравматичную операцию.

Теперь она старается долго не находится на Кипре, где очень жарко. Также Примадонна следит за внешностью. По оценкам экспертов, она колит ботокс и не раз делала пластику, чтобы выглядеть молодо.