Кто такая Боня на самом деле? «Выжить в Дубае» вскрыло настоящую сущность звезды

Виктория Боня пережила новый взлет интереса к себе после выхода шоу на ТНТ «Выжить в Дубае». Звезда удивила публику стойкостью, смелостью и умением держать себя в руках.

И вот тут-то стало понятно, что Виктория Боня не просто светская львица, блогер, ведущая интернет-шоу, предприниматель и модель. Она к тому же очень прокачанный человек в психологическом плане.

После выхода нескольких серий «Выжить в Дубае» Виктория Боня не стала упускать момент и объявила в своих социальных сетях об авторском тренинге «Пробуждение». То есть, на самом деле, Виктория Боня является коучем. Знаменитость убеждена, что проработать себя может каждый, главное в этом деле — суметь выйти за определенные рамки, которые есть в каждом человеке. Именно они не позволяют людям достичь высокого уровня комфорта с самим собой.