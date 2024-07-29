Маленький сын Прилучного от Брутян научился строить глазки девушкам: «Сердцеед»

Зепюр Брутян уже давно стала известной. Она уже два года состоит в отношениях с Павлом Прилучным. Пара не скрывает, что у них вспыхнули чувство уже на первом свидании. Примечательно, что актриса не перестает хвастаться идиллией. Недавно пара уехала в отпуск с сыном Микаэлем, которому годик. Также звезда сериала «Мажор» взял с собой детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофей и дочку Мию. Они проводят время на Мальдивах.

Примечательно, что Брутян делится красочными кадрами с отпуска. На этот раз она решила заснять сына в шортах и рубашке. Актриса рядом позировала в оранжевом платье.

«Маленький человек с горячим сердцем и страстью к жизни», – написала она.

Также Зепюр и Павел подловили сына, который строил глазки девушке, которая сидела в ресторане. Он прислонился к стеклу и любовался блондинкой.