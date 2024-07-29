Маленький сын Прилучного от Брутян научился строить глазки девушкам: «Сердцеед»

Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Супруги опубликовали забавные кадры с малышом. Зепюр Брутян заверила, что Микаэль покорил всех обаянием.

Зепюр Брутян уже давно стала известной. Она уже два года состоит в отношениях с Павлом Прилучным. Пара не скрывает, что у них вспыхнули чувство уже на первом свидании. Примечательно, что актриса не перестает хвастаться идиллией. Недавно пара уехала в отпуск с сыном Микаэлем, которому годик. Также звезда сериала «Мажор» взял с собой детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофей и дочку Мию. Они проводят время на Мальдивах. 

Примечательно, что Брутян делится красочными кадрами с отпуска. На этот раз она решила заснять сына в шортах и рубашке. Актриса рядом позировала в оранжевом платье. 

«Маленький человек с горячим сердцем и страстью к жизни», – написала она. 

Также Зепюр и Павел подловили сына, который строил глазки девушке, которая сидела в ресторане. Он прислонился к стеклу и любовался блондинкой. 

«Кадрит блондиночку», – заявил актер.

Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Также Брутян показала, как сотрудница отеля была очарована Микаэлем и играла с ним. 

«Сердцеед», – написала она.

На этот поклонники осыпали их комплиментами. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Напомним, что супруги прячут лицо наследника. Но Зепюр заверяет, что он пошел в отца. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». 

Читайте также:

Читайте также