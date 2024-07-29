Отец Децла винит в смерти сына его гражданскую жену Юлию: «Она, наверное, чувствует свою вину»

Децл умер внезапно в 35 лет. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся. После смерти рэпера не могут наладить отношения его отец Александр Толмацкий и сын звезды Антоний. На внука продюсер затаил обиду. Также он не хочет даже вспоминать про гражданскую жену Децла Юлию. В новом интервью Лауре Джугелии он обвинил ее в смерти артиста.

«Она, наверное, чувствует свою вину в том, что произошло. Она понимает, что виновата в его смерти. Потому что смерть молодого парня в 35 лет, сердце. Женщины должны защищать своих мужей и тем более, если они творческие и ранимые. Она все время ставила его в какие-то условия, угрозы забрать ребенка. Новый год они встречались у бабушки, там истерика была, целый скандал. Они вместе с Тони жили у бабушки. Это известная история.

В течении жизни у них постоянно были ссоры. Она себя позиционировала как маг-волшебник. Черная магия. Когда продавали общую квартиру, где мы жили, я потом приезжал, разбирал там мебель. Кровать, где они спали, там я нашел тетрадку, где мелким подчерком были написаны заклинания. Я очень жалею, что я выбросил эту тетрадку. Это надо было видеть.

Наверное ей нужно было завладеть мыслями популярного парня. Это ее счастливая монет. Я думаю так. Она его включила в борьбу против моей нынешней жены, девушки, в которую я влюбился. Кирилл занял позицию мамы», – пояснил Толмацкий в YouTube-канале FAMETIME TV.