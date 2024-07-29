Отец Децла высказался о гражданской жене рэпера: «Многое, что она говорит, полное вранье»

После смерти Децла прошло уже пять лет. Многие поклонники до сих пор не могут поверить, что его нет в живых. Рэпер скончался в Ижевске от остановки сердца. У него остался сын Антоний, которого растит гражданская жена звезды Юлии Киселевой. Она недавно дала интервью, в котором рассказала, что долго дружила с Децлом перед тем, как они стали парой. Также она раскрыл детали ссоры с отцом рэпера, который даже отрекся от своего внука.

А вот сам Алексей Толмацкий заверил, что сказанное Юлией ложь. Он рассказал, что купил две квартиры, которые соединил, превратив в одну.

«Два пентхауса двухуровневых. Это был не самый лучший дом в Москве. Я эти две квартиры объединил через одну прихожую. Направо была квартира, где я жил с бывшей женой Ириной. А налево была полноценная квартира, сделанная специально для Кирилла. Я сделал так, что наверху они соединялись. Там был чилл-аут большой и громадная уличная веранда. Между квартирами была раздвижная перегородка, которая очень редко открывалась. Видеть, что было в одной квартире и в другой было достаточно сложно. Эта девушка один раз появилась у нас в доме и на следующий день приехала с вещами. Многое, что она говорит, полное вранье. На самом деле, у него было много других девушек. Это была одна из девушек, с которыми он где-то познакомился. Откуда эта девушка мы не понимали. Но эта девушка, когда пришла в такую квартиру и увидела все это, у нее возникла мысль: что известный хороший популярный парень, вот так живет, почему бы мне не стать его девушкой. Я как папа опытный начал наводить о ней справки. И эти справки о ней были достаточно негативные. Эта девушка не очень хорошего поведения», –пояснил отец Децла в YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам Александра, также Юлия соврала, что у нее забирали сына. Он отметил, что Децл только один раз прятал своего наследника от нее. Толмацкий считает, что именно вдова рэпера виновата в его смерти. Он также обвинил ее в наркотической зависимости.