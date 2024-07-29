38-летняя Леди Гага объявила о помолвке с Майклом Полански

Леди Гага недавно приехала в Париж и выступила на открытии Олимпийских игр. Она провела несколько дней в самом романтичном городе мира. Певица состоит в отношениях с бизнесменом Майклом Полански. Обычно она не говорит о личной жизни, но уже давно появились слухи, что артистка помолвлена с избранником. Она носит кольцо с бриллиантом. Примечательно, что теперь звезда впервые публично объявила о помолвке.

Так, Гага и ее избранник посетили некоторые соревнования. 28 июля они посмотрели турнир по плаванию. На этом мероприятии к ним подошел премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Певица познакомила его с Майклом. «Мой жених», — представила она своего бойфренда.

Поклонники обрадовались за артистку. Теперь многие ждут свадьбу, которая должна быть необычной и грандиозной. Напомним, что недавно появились слухи, что певица беременна. Но она опровергла домыслы фанатов.