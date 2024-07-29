Где сейчас находится Орбакайте?

Пока неизвестно, сколько времени Орбакайте пробудет в Италии. Ходят слухи, что скоро она приедет к маме Алле Пугачевой в Юрмалу. А живет певица на две страны.

Обычно она находится в Москве, где хорошо зарабатывает, а зимой и весной ездит в Майами и Нью-Йорк, где у ее есть своя недвижимость. Там работает ее муж, а дочка Клава учится в нью-йоркской школе. Ранее Кристина заявила, что американского гражданства у нее нет.