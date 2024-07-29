Где сейчас находится Орбакайте?

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Кристина Орбакайте живет на две страны.

Кристина Орбакайте любит путешествовать. Этим летом она уже гастролировала в Израиле и отдыхала в Перу. Сейчас певица проводит время в Италии с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они посещают интересные места. Артистка делится красочными фото. Она еще недавно ходила по горам, а теперь наслаждается роскошью, посещая дорогие рестораны

«Всем привет из солнечной и вкусной Италии», – писала звезда в соцсети.

Пока неизвестно, сколько времени Орбакайте пробудет в Италии. Ходят слухи, что скоро она приедет к маме Алле Пугачевой в Юрмалу. А живет певица на две страны. 

Обычно она находится в Москве, где хорошо зарабатывает, а зимой и весной ездит в Майами и Нью-Йорк, где у ее есть своя недвижимость. Там работает ее муж, а дочка Клава учится в нью-йоркской школе. Ранее Кристина заявила, что американского гражданства у нее нет. 

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