Почему у Орбакайте отчество Эдмундовна?

Кристина Орбакайте в этом году отметила 53-летие. Она родилась в семье у Аллы Пугачевой. Отцом певицы является литовский артист цирка Миколас Эдмундас Орбакас. Несмотря на то, что супруги развелись, у Кристины хорошие отношения с отцом. Порой она приезжает к нему в гости в Литву. Там была даже дочка певицы Клавдия Земцова.

Благодаря папе у Кристины необычное отчество Эдмундовна. С тем, что она литовка, связана и ее фамилия. Если в литовской семье рождается девочка, то ее фамилия образуется при помощи таких суффиксов, как -айт-, -ут-, -ют-. К ним добавляется окончание -е. Поэтому певица Орбакайте, а не Орбакас.

Напомним, что сейчас артистка путешествует. Она с мужем Михаилом Земцовым и дочкой проводит время в Европе.