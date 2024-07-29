Глюк'оZа рассказала Собчак, что произошло у нее с Фадеевым: «Решил развернуть целую кампанию против меня»

Недавно Наталья Ионова, известная как Глюк'оZа, оказалась в центре скандала. Она выступила в Красноярске, где зрители были шокированы ее поведением. Певицу заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Потом она пояснила, что просто принимает антидепрессанты, так как у нее умерла бабушка. Артистка заверила, что ее также подкосили нападки Максима Фадеева, с которым она раньше сотрудничала. Он утверждает, что звезда его позорит.

С Наталье дружит Ксения Собчак. Она решила узнать подробности их размолвки. Оказалось, что все произошло из-за денег.

«Я опущу морально-этическую составляющую того, что именно сейчас Максим Фадеев решил развернуть целую кампанию против меня, понимая, что я переживаю сложный личный момент, и сосредоточусь на фактах», – пояснила певица.

По ее словам, они в 2007 году подписали договор, где продюсер передал ей права на исполнение более 20 песен без ограничения сроков. Но спустя год вышел новый закон, который поменял порядок использования на телевидении «сложных», то есть смежных по правам объектов, поэтому нужно это дополнительно прописать в договорах. Этого у артистки нет в документах, чем теперь пытается воспользоваться Фадеев.

При этом артистка купила даже лицензию на использование товарного знака Глюк'оZа на бессрочной основе.

«За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тысяч долларов (60 миллионов рублей по нынешнему курсу). После подписания договора в 2007 году мы около 10 лет работали вместе, а 7 лет назад по его инициативе прекратили сотрудничество. Но и потом, примерно до начала 2023 года, я без каких-либо трудностей исполняла эти песни, в том числе на телевидении на основании нашего договора. А уже в 2023-м он, как автор, начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав. И спустя некоторое время, осенью прошлого года, на меня вышел представитель М. Фадеева с информацией, что Максим хотел бы получать 25% от моих доходов, на мой удивленный вопрос «С чего вдруг?» был ответ: «Чтобы не создавать проблем с ТВ-правами». Я была в недоумении и напомнила про оплату, которую мы сделали при подписании договоров много-много лет назад. А потом, как и было обещано, Максим Фадеев начал создавать постоянные проблемы с правами именно на телевидении, просто пользуясь коллизией в законе. Мне жаль, ведь мы проработали вместе много лет и до и после этого договора. Максим Фадеев много мне дал, я благодарна за наше прошлое, но и я, и моя семья в свою очередь были к нему чрезвычайно добры и щедры во многих-многих аспектах. Надеюсь, он найдет в себе силы просто остановиться и сконцентрируется на новых хитах и проектах, которых я ему желаю», – пояснила Ионова.

Напомним, что ранее стало известно о другой версии их ссоры. Фадеев обиделся на бывшую подопечную из-за того, что она его обворовала.