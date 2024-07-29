Равшана Куркова поделилась новыми фото с четырехлетним сыном Гаспаром и годовалой дочкой Самирой

Равшана Куркова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и иногда принимает участие в телевизионных проектах. Актриса обычно не говорит о личной жизни. Но не так давно у нее появились дети. Своего сына Гаспара она родила в 2020 году от бизнесмена Сергея Амаряна. Потом артистка рассталась с возлюбленным. В марте 2023 году она родила дочку Самиру. Кто отец девочки она предпочитает хранить в тайне. Звезда не прячет своих наследников.

На этот раз Куркова устроила фотосессию с наследниками. Она засняла дочку, которая заметно подросла. Кроха предстала в платье с рюшами и цветочным принтом. У нее отрасли темные волосы. Она улыбалась, рассматривая с мамой книгу.