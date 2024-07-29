Никита Пресняков вернулся в Россию вслед за женой Аленой Красновой

За последние два года многие артисты уехали из России. Вслед за Аллой Пугачевой покинул страну ее старший внук Никита Пресняков. Он обосновался в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Первое время певец занимался съемкой музыкальных клипов, а потом стал давать концерты. Но недавно супруга музыканта приехала в Москву. А теперь следом за ней прилетел и сам Никита. Его встретил друг в аэропорту и заснял на камеру.
28 июля пара оказалась уже в Ростове-на-Дону. Там они отпраздновали годовщину со дня свадьбы. Алена выложила кадры, где похвасталась столом с соленьями, раками, салатами, мясом и фруктами. Свой ростовский ужин они запивали пивом.
Алена Краснова отметила годовщину. Фото: соцсети Алены Красновой
На этот раз пара заночевала в отеле. Невестка Орбакайте там устроила фотосессию. Она покрасовалась на фоне колоритного будуара. Сам Никита пока не делал никаких публикаций в соцсети. Он предпочитает не рассказывать о своем возвращении. Недавно стало известно, что у музыканта скопился долг по коммуналке, поэтому на него подали в суд. Возможно, он вернулся, чтобы решить все свои проблемы.
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