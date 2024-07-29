Никита Пресняков вернулся в Россию вслед за женой Аленой Красновой

За последние два года многие артисты уехали из России. Вслед за Аллой Пугачевой покинул страну ее старший внук Никита Пресняков. Он обосновался в Лос-Анджелесе с женой Аленой Красновой. Первое время певец занимался съемкой музыкальных клипов, а потом стал давать концерты. Но недавно супруга музыканта приехала в Москву. А теперь следом за ней прилетел и сам Никита. Его встретил друг в аэропорту и заснял на камеру.

28 июля пара оказалась уже в Ростове-на-Дону. Там они отпраздновали годовщину со дня свадьбы. Алена выложила кадры, где похвасталась столом с соленьями, раками, салатами, мясом и фруктами. Свой ростовский ужин они запивали пивом.