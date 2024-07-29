Семилетняя дочка Пелагеи от хоккеиста Телегина устроила пляски на мамином концерте

Пелагея уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что работа у нее забирает много времени. Певица растит дочку Таисию, которую родила в браке с Иваном Телегиным. Примечательно, что она недавно поругалась с бывшим мужем, который запретил вывозить наследницу за границу. Это очень расстроило девочку. Однако артистка делает все, чтобы порадовать дочку. Она водит ее на разные мероприятия. Накануне звезда выступила на сцене, а зрительницей была ее Таисия.

На этот раз Пелагея выложила трогательное видео. Она засняла, как наследница отрывалась на концерте. Девочка была в белом костюме. Она зажигательно танцевала и крутила головой.