Семилетняя дочка Пелагеи от хоккеиста Телегина устроила пляски на мамином концерте

Пелагея уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что работа у нее забирает много времени. Певица растит дочку Таисию, которую родила в браке с Иваном Телегиным. Примечательно, что она недавно поругалась с бывшим мужем, который запретил вывозить наследницу за границу. Это очень расстроило девочку. Однако артистка делает все, чтобы порадовать дочку. Она водит ее на разные мероприятия. Накануне звезда выступила на сцене, а зрительницей была ее Таисия.
На этот раз Пелагея выложила трогательное видео. Она засняла, как наследница отрывалась на концерте. Девочка была в белом костюме. Она зажигательно танцевала и крутила головой.
«Порушка» — новая Тасина любовь», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, какой артистичной растет дочка Пелагеи. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты уверены, что девочка унаследовала талант от мамы. Они подозревают, что она захочет в будущем тоже выступать на сцене.
Напомним, что у Телегина скопился долг по алиментам. Он теперь не может выехать за границу из-за запрета.
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Таисия Телегина. Фото: соцсети Пелагеи
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