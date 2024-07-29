Григорий Лепс уехал в Бодрум со своей 18-летней возлюбленной: «Все хорошо! Отдыхаем»

Григорий Лепс уже давно стал известным исполнителем. Он не скрывает, что хорошо зарабатывает, но считает, что еще не обеспечил себе безбедную старость. Певец намерен работать, чтобы потом можно было не думать о деньгах. При этом недавно он стал строить новые отношения впервые после развода. Артист многих удивил, когда назвал школьницу Аврору Киба своей невестой. Этим летом 18-летняя девушка получила диплом и поступила в престижный вуз в Лондоне.

Сначала мало кто верил, что Лепс говорит правду. Но потом он подтвердил, что встречается с Авророй и отметил, что у него по отношению к ней серьезные намерения. Певец даже подарил ей кольцо.

А вот теперь пара проводит время вместе на отдыхе: певец поделился снимком с избранницей. Они позировали за столиком на дорогом курорте в Бодруме.