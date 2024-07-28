Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась фото с бывшим зятем Женей Кузиным

Ирина Агибалова в эти дни находится в Москве, куда прилетела с Кипра вместе с внуком Митей. Впервые за много лет Ирина Агибалова встретилась со своим бывшим зятем, экс-мужем Риты Агибаловой Евгением Кузиным.
Судя по всему, отношения бывших родственников начали налаживаться. Женя Кузин впервые за пять лет увиделся с сыном Митей и тещей.
В микроблоге Ирина Александровна разместила два снимка, архивный и актуальный. На первом она предстала в компании дочери, зятя и внука. На втором — с Митей и Евгением Кузиным.
«Прошло 14 лет», — написала под фото Ирина Агибалова.
Ирина Агибалова поделилась архивным и раритетным снимками. Фото: соцсети Ирины Агибаловой
Подписчики тут же принялись обсуждать увиденное. Многие отметили, что Ирина Александровна за эти годы стала моложе и краше. Чего нельзя сказать о Жене Кузине.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Женька возмужал, Митя вырос, а Ирина Александровна скинула лет 20», — отметил пользователь с ником specially_for_you_17.
«Вы выглядите сейчас моложе, чем были тогда, 14 лет назад! Великолепно!», — восхитилась mollasvetlana.
«Ирина Александровна, вы свои килограммы передали Жене что ли?» — удивилась gulnararazakova86.
Читайте также: