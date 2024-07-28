Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась фото с бывшим зятем Женей Кузиным

Ирина Агибалова с дочкой Ритой и внуком Митей. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова разместила в Сети два снимка, которые были сделаны с разницей в четырнадцать лет.

Ирина Агибалова в эти дни находится в Москве, куда прилетела с Кипра вместе с внуком Митей. Впервые за много лет Ирина Агибалова встретилась со своим бывшим зятем, экс-мужем Риты Агибаловой Евгением Кузиным.

Судя по всему, отношения бывших родственников начали налаживаться. Женя Кузин впервые за пять лет увиделся с сыном Митей и тещей.

В микроблоге Ирина Александровна разместила два снимка, архивный и актуальный. На первом она предстала в компании дочери, зятя и внука. На втором — с Митей и Евгением Кузиным.

«Прошло 14 лет», — написала под фото Ирина Агибалова.

Ирина Агибалова поделилась архивным и раритетным снимками. Фото: соцсети Ирины Агибаловой

Подписчики тут же принялись обсуждать увиденное. Многие отметили, что Ирина Александровна за эти годы стала моложе и краше. Чего нельзя сказать о Жене Кузине.

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«Женька возмужал, Митя вырос, а Ирина Александровна скинула лет 20», — отметил пользователь с ником specially_for_you_17.

«Вы выглядите сейчас моложе, чем были тогда, 14 лет назад! Великолепно!», — восхитилась mollasvetlana.

«Ирина Александровна, вы свои килограммы передали Жене что ли?» — удивилась gulnararazakova86.

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