Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась фото с бывшим зятем Женей Кузиным

Ирина Агибалова в эти дни находится в Москве, куда прилетела с Кипра вместе с внуком Митей. Впервые за много лет Ирина Агибалова встретилась со своим бывшим зятем, экс-мужем Риты Агибаловой Евгением Кузиным.

Судя по всему, отношения бывших родственников начали налаживаться. Женя Кузин впервые за пять лет увиделся с сыном Митей и тещей.

В микроблоге Ирина Александровна разместила два снимка, архивный и актуальный. На первом она предстала в компании дочери, зятя и внука. На втором — с Митей и Евгением Кузиным.