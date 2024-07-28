Певица Натали рассказала об общении с покойным мужем: «Я получила от него послание»

Певица Натали приняла решение вернуться к музыкальной карьере после того, как потеряла мужа Александра Рудина, который покончил с собой.

Год после его смерти был для нее самым долгим, быстрым, ужасным и переломным. Все это время ей говорили, что нужно написать новую песню, но она не могла. Певица Натали призналась, что все это время в ее душе были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слез.

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Певица Натали рассказала, что не так давно ей явился покойный Александр Рудин и дал наставление.

«Это стало поворотным моментом, я получила от него послание. Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила свое личное счастье, чтобы жила», — поделилась Натали.

Уже в августе, пообещала Натали, поклонники услышат ее новую песню. Вокалистка готова вернуться к творчеству после тяжелой потери.