Певица Согдиана уверена, что Алсу не пойдет на примирение с мужем: «Ее уже не остановить»

40-летняя певица Оксана Нечитайло, известная под псевдонимом Согдиана, прокомментировала развод Алсу Абрамовой. Согдиана высказалась о попытках мужа Алсу Яна Абрамова пойти на примирение и сохранить брак.

Согдиана выразила практически стопроцентную уверенность в том, что Алсу не хочет воссоединения с мужем, который ей изменял. Согдиана считает, что певица Алсу много и долго терпела в этом браке, и теперь приняла окончательное и бесповоротное решение не быть рядом с этим мужчиной.

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«Бывает, что накипает у женщины, переливается чаша терпения, и ее уже не остановить», — сказала Согдиана.

Напомним, суд отложил новое заседание о разводе Алсу и Яна Абрамова до 22 августа. Супругам дали почти месяц на примирение.

По материалам starhit.ru