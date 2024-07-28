Поступью царицы: Настасья Шубская в струящемся черном платье устроила дефиле — это роскошно

Младшая дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасья Шубская живет в США вместе с мужем, хоккеистом Александром Овечкиным.
Но довольно часто Шубская бывает в России. Здесь живет ее отец, бизнесмен Кирилл Шубский и две старшие сестры, с которыми у Настасьи Шубской очень теплые отношения.
Эти июльские дни Настасья Шубская проводит в Баку. Она стала гостьей фестиваля Dream Fest. В микроблоге Настасья Шубская поделился кадрами, которые были сделаны в один из фестивальных дней. На них запечатлено роскошное дефиле Настасьи Шубской.
В черном шелковом струящемся платье поступью царицы Настасья Шубская прошлась по красной дорожке фестиваля. В какой-то момент она обернулась, чтобы показать всю свою красоту.
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Настасья Шубская. Фото: соцсети Настасьи Шубской
Подписчики восхитились красотой и грацией Настасьи Шубской. В сети ее называют богиней, великолепной женщиной, роскошной царицей.
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