Поступью царицы: Настасья Шубская в струящемся черном платье устроила дефиле — это роскошно

Младшая дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Настасья Шубская живет в США вместе с мужем, хоккеистом Александром Овечкиным.

Но довольно часто Шубская бывает в России. Здесь живет ее отец, бизнесмен Кирилл Шубский и две старшие сестры, с которыми у Настасьи Шубской очень теплые отношения.

Эти июльские дни Настасья Шубская проводит в Баку. Она стала гостьей фестиваля Dream Fest. В микроблоге Настасья Шубская поделился кадрами, которые были сделаны в один из фестивальных дней. На них запечатлено роскошное дефиле Настасьи Шубской.

В черном шелковом струящемся платье поступью царицы Настасья Шубская прошлась по красной дорожке фестиваля. В какой-то момент она обернулась, чтобы показать всю свою красоту.