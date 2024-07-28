«Офигеть, какой красивый, Гриша»: поклонницы пришли в восторг увидев, каким был Лепс в тридцать лет

Григорий Лепс разместил на своей страничке в социальной Сети видео. В кадре запечатлено его выступление на сцене одного из ресторанов его родного города Сочи.
Видео было сделано примерно 30-35 лет назад, то есть приблизительно в самом начале 90-х годов прошлого века.
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«Прислали видео. Мне здесь лет 25-30. Сочи, «137». Песня на стихи Сергея Есенина «Над окошком месяц» из к/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», — рассказал под видео Григорий Лепс.
Григорий Лепс в молодости. Фото: скрин видео из соцсети Григория Лепса
Увидев эти кадры, поклонницы Григория Лепса пришли в восторг. Они восхитились тем, как музыкант выглядел в молодости. В числе первых свой восторженный комментарий оставила певица Катя Лель.
«Офигеть, какой красивый, Гриша», — написала Катя Лель.
Остальные подписчицы Григория Лепса выразили солидарность с этими словами певицы и еще и поблагодарили исполнителя за ностальгию, которую вызвали у них эти кадры.
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