«Офигеть, какой красивый, Гриша»: поклонницы пришли в восторг увидев, каким был Лепс в тридцать лет

Григорий Лепс разместил на своей страничке в социальной Сети видео. В кадре запечатлено его выступление на сцене одного из ресторанов его родного города Сочи.

Видео было сделано примерно 30-35 лет назад, то есть приблизительно в самом начале 90-х годов прошлого века.

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