Так выглядит мамина нежность: Джанабаева поделилась трогательным кадром с дочкой от Меладзе

Певица и актриса Альбина Джанабаева поделилась в соцсети редким кадром. На фото звезда запечатлена с дочкой от Валерия Меладзе. Трехлетняя Агата и ее мама смотрят друг на друга влюбленными глазами. Именно так выглядит нежность мамы и дочки.
Кадр черно-белый, что только придает ему трогательности и милоты.
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Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Стоит добавить, что Альбина Джанабаева нечасто размещает в своем аккаунте фотографии своих детей от Валерия Меладзе. Всего у звездной пары трое наследников — два сына и дочка Агата, которой в апреле исполнилось три годика.
У Валерия Меладзе, напомним, есть еще три дочери от брака с первой женой Ириной. А не так давно 59-летний исполнитель впервые стал дедушкой. Внука ему подарила дочь Софико, малыша назвали Георгием.
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