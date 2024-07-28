Так выглядит мамина нежность: Джанабаева поделилась трогательным кадром с дочкой от Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

Альбина Джанабаева и ее дочка Агата не сводят глаз друг с друга.

Певица и актриса Альбина Джанабаева поделилась в соцсети редким кадром. На фото звезда запечатлена с дочкой от Валерия Меладзе. Трехлетняя Агата и ее мама смотрят друг на друга влюбленными глазами. Именно так выглядит нежность мамы и дочки.

Кадр черно-белый, что только придает ему трогательности и милоты.

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Альбина Джанабаева с дочкой Агатой. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой

Стоит добавить, что Альбина Джанабаева нечасто размещает в своем аккаунте фотографии своих детей от Валерия Меладзе. Всего у звездной пары трое наследников — два сына и дочка Агата, которой в апреле исполнилось три годика.

У Валерия Меладзе, напомним, есть еще три дочери от брака с первой женой Ириной. А не так давно 59-летний исполнитель впервые стал дедушкой. Внука ему подарила дочь Софико, малыша назвали Георгием.

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