Так выглядит мамина нежность: Джанабаева поделилась трогательным кадром с дочкой от Меладзе

Певица и актриса Альбина Джанабаева поделилась в соцсети редким кадром. На фото звезда запечатлена с дочкой от Валерия Меладзе. Трехлетняя Агата и ее мама смотрят друг на друга влюбленными глазами. Именно так выглядит нежность мамы и дочки.

Кадр черно-белый, что только придает ему трогательности и милоты.