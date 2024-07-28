Лиза Боярская публично обратилась к Максиму Матвееву: «За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно»

28 июля в семье известных актеров Лизы Боярской и Максима Матвеева двойной праздник — день рождения Максима Матвеева и очередная годовщина свадьбы именитых супругов. Матвееву исполнилось 42 года и 14 лет его браку с Боярской.

Лиза Боярская в микроблоге поздравила с двумя событиями своего мужа Максима Матвеева, признавшись ему в любви.

«За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, мой любимый», — написала Лиза Боярская.

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Напомним, Лиза Боярская и Максим Матвеев поженились 28 июля 2010 года. У пары подрастают два сына — Андрей и Гриша. Старшему наследнику пары двенадцать лет, младшему — шесть.