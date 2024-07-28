Лепс и SHAMAN стали самыми востребованными музыкантами в России

Оглашен список топовых российских музыкантов. Стало известно, кому из исполнителей больше всего отдавали свое предпочтение поклонники.

Сайт kp.ru изучил графики выступлений и гастролей российских звезд, узнал, на чьи концерты больше всего продается билетов. И на этом основании составил рейтинг самых востребованных музыкантов в первом полугодии 2024 года.

Оказалось, что в топе самых-самых Григорий Лепс и Ярослав Дронов, выступающий на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN. Они разделили первое место рейтинга самых востребованных исполнителей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Музыканты, разместившиеся на других строчках рейтинга, заметно уступают Лепсу и SYAMANу по масштабам охватов аудитории. Но и они заметно лучше остальных.

Далее по мере убывания в топе расположились Сергей Жуков, Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков и Леонид Агутин.