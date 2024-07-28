Лепс и SHAMAN стали самыми востребованными музыкантами в России

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Составлен список музыкантов, которых поклонники готовы слушать больше всех остальных.

Оглашен список топовых российских музыкантов. Стало известно, кому из исполнителей больше всего отдавали свое предпочтение поклонники.

Сайт kp.ru изучил графики выступлений и гастролей российских звезд, узнал, на чьи концерты больше всего продается билетов. И на этом основании составил рейтинг самых востребованных музыкантов в первом полугодии 2024 года.

Оказалось, что в топе самых-самых Григорий Лепс и Ярослав Дронов, выступающий на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN. Они разделили первое место рейтинга самых востребованных исполнителей.

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Музыканты, разместившиеся на других строчках рейтинга, заметно уступают Лепсу и SYAMANу по масштабам охватов аудитории. Но и они заметно лучше остальных.

Далее по мере убывания в топе расположились Сергей Жуков, Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков и Леонид Агутин.

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