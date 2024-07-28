Мария Куликова впервые рассказала о свадьбе: «Баловство, хулиганство и спонтанное решение»

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова в 2023 году рассекретила свою тайную свадьбу с возлюбленным. Пара уже десять лет вместе, но вступить в брак решила недавно.

Мария Куликова рассказала, что она и ее избранник расписались в МФЦ. Никаких обручальных колец у них не было. А на роспись Мария Куликова явилась не в белом платье, а в спортивном костюме.

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Мария Куликова дала понять, что бракосочетание для нее — некая формальность. Актриса считает, что не стоит придавать большое значение официальному браку.

«Вообще, по моим ощущениям, можно жениться, можно не жениться — не надо этому придавать такое значение. Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение», — поделилась Мария Куликова.

Имени своего мужа Мария Куликова не называет. По некоторым данным, это актер Виталий Кудрявцев. Свадьба состоялась 4 мая 2023 года. И стала подарком для родителей мужа Марии Куликовой, которые мечтали о том, чтобы пара поженилась.

По материалам журнала «Караван историй»