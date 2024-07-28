Юлия Салибекова попросила о помощи накануне допроса: «Защитите меня»

У бывшей участницы «Дома-2», матери троих сыновей, Юлии Салибековой большие неприятности. Ранее она обвинила едва знакомого ей мужчину в изнасиловании, а теперь он подал на нее заявление в полицию о клевете.

31 июля следователь пригласил Юлию Салибекову на допрос. Экс-участница телестройки заметно нервничает. В соцсети она попросила огласки этой истории, заявив, что очень боится и переживает за будущее свое и своих сыновей.

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«31 июля в 16. 00 я приеду в город Гагарин на допрос. Я очень прошу помощи и защиты. Пожалуйста, распространите, кто видит. Я прошу поддержки. Я прошу мужчин: пожалуйста, защитите меня! Я боюсь за своих детей. Неизвестно, что будет», — обратилась Юлия Салибекова к подписчикам.

В Сети, правда, не понимают, почему Юлия Салибекова просит о помощи неких мужчин, вместо того, чтобы найти хорошего адвоката.