Отец Децла публично отрекся от своего внука: «Никогда не хочу с ним общаться, у меня есть дети»

Кирилл Толмацкий умер в 35 лет, успев стать знаменитым. У него были плохие отношения с отцом Александром после того, как рэпер повзрослел. Многие считают, что причиной раздора стала возлюбленная артиста Юлия, которая родила ему сына Антония.

Так как Децл с папой не общался, то внук увидел дедушку только на похоронах отца. Но их отношения так и не стали теплыми. Во всем Александр Толмацкий винит несостоявшуюся невестку.

«Мы в какой-то момент наладили общение. Он появился у меня в доме. А потом начали происходить какие-то вещи, о которых я не хочу говорить. Начали усложняться взаимоотношения очень сильно. Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму. Он больше от нее впитал? Наверное, да. Она ему перепрошила голову», — сказал продюсер на YouTube-канале FAMETIME TV.

По его словам, у Антония был сложный возраст, когда отца не стало. Он уверен, что это тоже повлияло на него.

При этом сына Децла любит бабушка. Толмацкий-старший считает, что она просто закрывает глаза на происходящее. По его мнению, раз Антоний недавно сделал дреды, то его жизнь изменится в худшую сторону.