Боня встретила из лагеря дочку, которая купила поношенные вещи: «И это стоило 900 евро, серьезно, Анджелина?»

Виктория Боня уже давно стала известной персоной благодаря шоу «Дом-2». Она теперь живет в Монако, где растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Телеведущая в последнее время часто путешествует. Недавно светская львица отправила наследницу в лагерь. Они лишь накануне воссоединились. Анджелина похвасталась, что купила вещи, но не новые.

В соцсети Боня выложила кадры, где смотрит одежду, которую привезла ее наследница.

«Это все от кутюр, да? И это, как сказать бы, все поношенное? И это стоило 900 евро, серьезно, Анджелина?» — спросила телеведущая.

Радостная Анджелина заявила, что это вещи бренда Juicy Couture.

«Энджи вернулась из лагеря. Она где-то заказывает вещи second hand, уже поношенные, и говорит, что это прям топ», — прокомментировала Виктория. Она не скрывала удивления от стоимости этих вещей.

Примечательно, что сама телеведущая часто покупает дорогие наряды. Она дарит брендовые вещи наследнице. Ко всему прочему, девочка получает весомые карманные деньги от отца и родных.