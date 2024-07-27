Анастасия Решетова заговорила о травле из-за развода Алсу: «Я хорошо знакома с оскорбительными комментариями»

Анастасия Решетова после расставания с Тимати редко говорит о личной жизни. Она много путешествует, а также растит сына Ратмира. Модель не скрывает, что привыкла к красивой жизни. На этот раз она оказалась в центре скандала из-за развода Алсу и Яна Абрамова. Певица намекнула, что именно Решетова разрушила их семью. Она косвенно подтвердила, что у Яна был роман с ней. Теперь супруги выясняют отношения в суде. А вот Решетова уехала за границу. Ближайшие месяц она будет отдыхать, так как Тимати забрал сына в отпуск.

Она призналась, что спокойно жить не может, так как на нее обрушилось много хейта. Анастасия борется с буллингом.

«Согласно исследованиям, до 58% россиян сталкиваются с кибербуллингом. Это достаточно высокий показатель. По ряду причин проблема кибербуллинга практически не поднимается для обсуждения. Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому с такими проявлениями кибербуллинга как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения я хорошо знакома», — высказалась она.

Пока ей сложно найти поддержку.

Примечательно, что Решетова больше предпочитает не реагировать на слова Алсу. Она пожала в суд лишь на психолога, который о ней сказал неприятные вещи.