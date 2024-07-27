Адвокат Абрамова Добровинской о том, что Алсу не пускали домой: «Никаких ограничений никогда не было наложено»

Алсу уже несколько месяцев переживает развод с Яном Абрамовым. Она не скрывает, что готовится поделить совместно нажитое имущество. Певица не собирается мириться с банкиром. Она часто появляется на публике и не раз намекала, что у ее мужа был роман с моделью Анастасией Решетовой, о котором давно ходили слухи.

А 27 июля стало известно, что Алсу не могла попасть в квартиру в элитном ЖК, так как якобы Абрамов запретил сотрудникам ее впускать. Отмечается, что ей пришлось обратиться в суд, чтобы попасть домой. Также до сих пор певица не может парковать машину в ЖК, так как ее нет в списках жильцов.

Но в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Яна Александр Добровинский прокомментировал эту ситуацию. Он опроверг новости.

«Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и ее автомобиля, никогда не было наложено. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России. Информация о том, что Алсу не могла попасть домой, является недостоверной и распространена недобросовестными журналистами, не удосужившимся проверить информацию», — высказался Добровинский.

Напомним, что пока идет развод, Алсу сосредоточила внимание на карьере. Она намерена снова блистать на сцене. А вот Ян никаких комментриев о разводе не дает.