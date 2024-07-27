Актер из сериала «Кадетство» Александр Головин высказался о внебрачной дочери: «Мы отдельная каста»

Александр Головин многим знаком по сериалу «Кадетство». Примечательно, что он уже давно снимается в кино. У него однажды случился роман с гримершей, после которого она родила дочку Оливию. Однако актер ее не хотел признавать, поэтому ей пришлось через суд делать ДНК-тест, чтобы он выплачивал алименты. Но даже после этого артист не захотел сближаться с наследницей. А недавно Головин отметил первую годовщину свадьбы с Александрой Поповой. Он не скрывает, что они хотят завести детей.

Недавно актер вместе с возлюбленной приехал на премьеру. Журналисты решили задать паре вопросы.

«Дочку с собой берете? Как вы часто видитесь?» — спросили у Александра репортеры. «У нас нет детей», — не растерялась 37-летняя Попова, Головин с ней согласился. «У вас же дочка есть!» — возразили актеру в толпе. «Какая? От предыдущих отношений? Нет, мы отдельная… каста», — заявил раздраженный артист.

Поклонники негодуют из-за такого поведения Головина. Многие удивились, что он совсем отрекся от ребенка, который не виноват, что у актер не сложились отношения с его мамой.