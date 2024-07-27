Настя Ивлеева отреагировала на церемонию открытия Олимпиады в Париже: «Вечеринка у нас была стильнее»

Накануне состоялось одно из самых долгожданных событий этого года. В Париже прошло открытие Олимпиады. Это событие привлекло внимание людей. На открытии выступала Леди Гага, было много перфомансов. Однако также зрители увидели много неоднозначных моментов. Были даже показаны сценки на библейские темы. Примечательно, что многие подвергли критике мероприятие. Настя Ивлеева тоже решила высказаться.

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже (через о, да). Что собственно хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — написала Ивлеева.

Напомним, что Настя в конце 2023 года устроила вечеринку, которая обернулась скандалом. Кадры с мероприятия попали в Сеть. На них Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие артисты были в откровенных нарядах. Это возмутило общественность. В итоге их долгое время не приглашали на телевидение, они не могли давать концерты.