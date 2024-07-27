Уехавший в Дубай блогер Даня Милохин стал кондитером

Даня Милохин уехал из России и уже несколько лет находится в Дубае. Блогер не мог стать таким же популярным в зарубежных соцсетях. В итоге он стал заниматься боксом и даже выиграл в первом бою. Однако даже после этого артист признавался, что хочет вернуться в Россию. Он опасается, что его не пустят. В связи с этим блогер перебирает профессии. На этот раз он стал кондитером.

Даня под руководством популярного блогера-кондитера испек торт в форме сердца с начинкой, напоминающей по вкусу и составу «Сникерс».