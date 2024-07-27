Сергей Пенкин рассказал о неудачах в личной жизни: «Невеста сбежала к Барыкину, а жена-англичанка уехала в Лондон»

Сергей Пенкин не скрывает, что отличается от многих представителе шоу-бизнеса. Артист предпочитает петь только живьем. Он несколько раз имел серьезные отношения. Подробности личной жизни Пенкин рассказывает редко, но в интервью Светлане Бондарчук он вспомнил неудачи в любви. По его словам, он чуть не женился на певице и композиторе Раисе Саед-Шах. Однако она от него сбежала.

«Первая, с которой должны были пожениться, сбежала к Александру Барыкину. У нее мама еврейка, а папа — из Непала. И у нее в паспорте написано непалка», — рассказал Сергей.

По его словам, сейчас она работает в Гнесинке. В итоге его женой потом стала англичанка Стефания. Но с ней он был недолго. В итоге его избранница уехала в Лондон, а он предпочел остаться на родине. А последний роман у артиста был с телеведущей Владленой Пономаренко. Он отмечает, что близок со своей семьей.

«У меня есть уже внучатые племянники. Но сейчас такая модель семьи, мы смотрим на американские версии, что все должны отдельно жить, скорее купить квартиру или снимают, чтобы не жить с родителями. А мне кажется, что с родителями — это самое наслаждение жить. Когда ты живешь с родителями, ты за ними ухаживаешь, когда ты становишься старше — за тобой ухаживают», — пояснил артист в передаче «Света вокруг света».