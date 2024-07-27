Кристина Асмус призналась, что дочка Гарика Харламова снялась в кино: «Настю провожали просто под аплодисменты»

Кристина Асмус была в браке с Гариком Харламовым. Она постаралась с ним остаться в хороших отношениях. Актриса растит дочку Анастасию, она старается ее во всем поддерживать. Обожает наследницу и Гарик. Он недавно женился на Катерине Ковальчук и заявил, что хочет еще детей. Асмус погружена в интересы дочки и хочет, чтобы у них были доверительные отношения. Сама актриса много неприятного пережила в детстве и не скрывает, что с мамой у нее не лучшие отношения.

«У Насти был дебют в кино. Когда я думала, что Настя снимется в кино или когда эта история, в виде этого фильма пришла в нашу жизнь я с Настей, я была уверена, что я буду не то чтобы контролировать ее, но буду ей советовать, я буду ей подсказывать, я буду приезжать на съемки, буду чрезмерно переживать: давать советы, делиться своим опытом. Деликатно! Потому что я ненавижу этих мамаш детей, которые в обход режиссера дают какие-то актерские задачи своим детям. Это не этично, это не профессионально», — высказалась звезда.

По ее словам, она сама не ожидала, что вела себя по-другому и даже не пыталась вмешиваться в ее съемки. Кристина отметила, что просто поделала ей хорошего дня.

«Самое приятно для меня было, когда девчонки в гримерке сказали: «Кристин, спасибо тебе большое за такого воспитанного ребенка. За такого этичного, доброго, внимательного ребенка. Мы гримировали ее в шесть рук, и не каждый уважаемый актер относится к делу, как она». Это было круто. И Настю провожали просто под аплодисменты», — поделилась актриса.

По ее словам, с наследницей она советуется во всем. Асмус обсуждает с ней педагогов, а также не заставляет есть то, что ей не хочется кушать.

«Я ей доверяю и стараюсь вести с ней диалог на любую тему», — отметила она в YouTube-канале «Георгий За Кадром».