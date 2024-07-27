Асмус рассказала, как злопыхатель уничтожал ее фото в театре: «Выколоты глаза»

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Она стала популярной и востребованной. Для души актриса также играет в театре. Она отметила, что порой у нее появляются враги. Кристина считает себя резкой. Она заметила, что если раньше подвергалась кибербуллингу, то теперь у нее есть злопыхатель в театре. Звезда пока не вычислила, кто относится к ней с ненавистью.

Также Асмус в интервью отметила, что недавно в театре появился человек, который испортил ее фотографию, привезенную с выставки.

«Я прихожу в театр и замечаю, что у меня заблестели глаза. Подхожу ближе, а там выколоты глаза. Я думаю: «Ага, интересное чье-то творчество». Раньше я спектаклей по 10 играла, а сейчас — 4, поэтому прихожу не так часто — раз в неделю, раз в полторы недели. Прихожу снова у меня рот проколот. Прихожу еще через пару недель, а у меня щеки исколоты. Еще через месяц у меня в животе дырка. Постепенно мою фотографию уничтожали. У меня есть в телефоне вся эта градация — от и до. Я ходила к Олегу Меньшикову. Мне предлагали забрать эти фотографии домой, мне предлагали ликвидировать ее, забрать в гримерку. Не надо, зачем? Это слабость. Значит, я боюсь, мне это не нравится. Я оставляла ее там, следила, как человек приходит и как-то фотографию уничтожает. Не знаю, тем самым показывает отношение ко мне. Потом театр ее забрал. Длилось несколько месяцев уничтожение моей фотографии», — поделилась звезда в YouTube-канале «Георгий За Кадром».

По словам Кристины, потом Меньшиков ей предложил поставить скрытые камеры и вычислить, кто ей пытается так навредить. Но актриса не стала этого делать. Она подчеркнула, что не знает, кто так поступал.