Асмус заявила, что отношения с Харламовым были токсичными: «Меня не ценили и говорили, что я не прекрасна»

Кристина Асмус была в браке с Гариком Харламовым. Она даже родила от него дочку Анастасию. Актриса неожиданно развелась с ним в 2020 году. Она признавалась, что это ее решение. Публично звезда «Интернов» ссорилась с бывшим мужем только из-за имущества. Она долго жила с ним под одной крышей. Но теперь артистка уже состоит в новых отношениях и смогла переехать в квартиру. За последние 4 года она сильно изменилась. По ее словам, на нее подействовала любовь.

В новом интервью Асмус заговорила о причинах разлада с Гариком. Она намекнула, что юморист был абьюзером.

«Я загонялась, я была не уверена в себе, закомплексована, вырвалась из токсичных отношений, где меня не ценили и говорили, что я не прекрасна. И я делала из себя кого-то, кого хотели видеть», — пояснила звезда.

Также Кристина отметила, что теперь ей удалось побороться свои комплексы и стать собой.

«Правильное отношение, принятие себя, любовь к себе. Позволение себе быть любой, в любом весе, с любой внешностью, с прыщами, с любой укладкой, в любой одежде», — сказала актриса в YouTube-канале «Георгий За Кадром».