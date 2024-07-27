Алсу заплакала на концерте, где была с дочками Сафиной и Микеллой

Алсу уже давно стала популярной исполнительницей. Но из-за брака она брала паузу в карьере. У артистки трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Примечательно, что недавно она подала на развод с Яном Абрамовым. После этого певица стала чаще выходить в свет и готовить сольный концерт. Многие заметили, что артистка хорошо держится, улыбается, хоть у нее и сложный период в жизни. Однако недавно она появилась на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» с дочками.

Поклонники заметили, что Алсу прослезилась. Она во время концерта была растрогана, услышав одну из песен, посвященную мамам.

«Я не смогла сдержать слез. Это самая проникновенная песня концерта», — сообщила певица

Примечательно, что фанаты переживают за артистку. Многие отмечают, что она достойно проходит через развод. Хотя вскрылись нелицеприятные подробности ее размолвки с Яном. Певица намекнула, что он ей изменял с моделью Анастасией Решетовой.