Кристина Асмус заявила, что ушла со съемок фильма из-за унижений режиссера: «Он позволял себя невероятно кошмарные вещи»

Кристина Асмус много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны». Потом актриса стала сниматься в кино, которое подвергалось критике. Она представала в откровенных сценах. По словам самой артистки, со временем она стала даже в соцсетях выглядеть иначе, когда развелась с Гариком Харламовым. Звезда отметила, что зачем-то раньше хотела быть идеальной.

Также в новом интервью Кристина раскрыла, что недавно пережила неприятный опыт на работе. Она ушла из проекта из-за режиссера, который себя вел не лучшим образом.

«Я не буду говорить имени. У меня летом были съемки в кино. Большой режиссер, достаточно медийный, он позволял себе переходить на личности. Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает — это не так. Вот там происходили дикие вещи. И мы не досняли кино, просто потому что я не смогла. Я ушла из проекта. Я не считаю, что этим нужно справляться. Я не считаю, что нужно приходить в актерский вагончик, вытирать слезу и идти дальше работать. <...> Это не должно быть токсично, не должно быть болезненно. Мы не должны делать друг другу больно. Мы не должны друг друга унижать, топить. Мне кажется, эта нелюбовь в кадре потом видна. Это было отвратительно, это было недостойно. Он в два раза старше меня. И он позволял себя невероятно кошмарные вещи», — высказалась Кристина в YouTube-канале «Георгий За Кадром».

Примечательно, что актриса считает себя достаточно резкой, а также отмечает, что любит черный юмор. При этом Асмус подчеркивает, что ответственно подходит к работе, что многим нравится. Но ей самой понадобилось время, чтобы не реагировать на халтуру коллег.