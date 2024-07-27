Наталья Водянова в мини появилась с Антуаном Арно на открытии Олимпиады в Париже

Наталья Водянова — знаменитая на весь мир модель. Она обычно не пропускает значимых мероприятий. Но вот уже два года российская красавица не ведет соцсети. Она лишь иногда участвует в фотосессиях и показах. Так как многодетная мать живет в Париже, то она решила не пропускать открытие Олимпиады. Впервые в истории церемония прошла за пределами стадиона. Звезда появилась там не одна, а со своим мужем.
Софи Брокарт выложила фото Водяновой с супругом Антуаном Арно, который является сыном бизнесмена-миллиардера, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. В 2018 году руководство холдинга LVMH пригласило Софи занять место управляющего директора парфюмерного дома Jean Patou.
Для выхода в свет Наталья облачилась в мини-платье небесного цвета. Наряд с поясом дополнили туфли в тон и сумка-багет. Она сделала небрежную укладку и надела золотые сережки. А вот Антуан надел темно-синий костюм и рубашку.
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: соцсети Софи Брокарт
На мероприятии собралось много звезд. Одной из первых на сцену вышла Леди Гага в розовых перьях. Она исполнила композицию Mon truc en plumes вместе с ансамблем кабаре Мулен Руж. Не обошлось без конфузов. Во время выступления у Гаги были проблемы со звуком.
Олимпийский огонь доверили зажечь трехкратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратному олимпийскому чемпиону по дзюдо Тедди Ринер. Затем перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион.
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