Наталья Водянова в мини появилась с Антуаном Арно на открытии Олимпиады в Париже

Наталья Водянова — знаменитая на весь мир модель. Она обычно не пропускает значимых мероприятий. Но вот уже два года российская красавица не ведет соцсети. Она лишь иногда участвует в фотосессиях и показах. Так как многодетная мать живет в Париже, то она решила не пропускать открытие Олимпиады. Впервые в истории церемония прошла за пределами стадиона. Звезда появилась там не одна, а со своим мужем.

Софи Брокарт выложила фото Водяновой с супругом Антуаном Арно, который является сыном бизнесмена-миллиардера, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. В 2018 году руководство холдинга LVMH пригласило Софи занять место управляющего директора парфюмерного дома Jean Patou.

Для выхода в свет Наталья облачилась в мини-платье небесного цвета. Наряд с поясом дополнили туфли в тон и сумка-багет. Она сделала небрежную укладку и надела золотые сережки. А вот Антуан надел темно-синий костюм и рубашку.